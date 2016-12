Le Bus PMI au plus prÃ¨s de vos communes !

« Fenêtre sur les Yvelines », l’émission qui vous propose de découvrir le département des Yvelines à travers l’actualité, des rencontres, des initiatives, des découvertes, etc. Vous en saurez davantage sur le quotidien des Yvelinois.

Apprenez-en plus sur le territoire, l’action des élus, des habitants et des services de ce département ! Aujourd’hui, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, découvrez le bus de la Protection Infantile et Maternelle (PMI) qui sillonnera le département.

Le bus PMI vient à vous !

A partir du 16 janvier, le bus PMI aux couleurs du département sillonnera 9 communes de la zone rurale des Yvelines. L’équipe du bus se compose d’un chauffeur, d’une infirmière et d’un médecin. La PMI propose des consultations de prévention gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans. De plus, le bus est pourvu de tout un équipement capable d’accueillir les parents et les enfants, il comporte une salle d’attente, un point d’eau, de l’électricité et du chauffage.

De Bonnières-sur-Seine à Ablis en passant par Maule et Bréval, le bus a pour vocation d’assurer, en zone rurale, les missions des 20 centres PMI du département. L’objectif de cette opération est d’offrir aux habitants les plus éloignés du département, la relation de proximité traditionnelle des centres PMI. Le département a mis en place cette action pour symboliser la politique de réforme du département face aux baisses de dotations de l’Etat.