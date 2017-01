Boulangerie pÃ¢tisserie

Boulangerie pâtisserie

Dans un village cévenol de 1 000 habitants, situé à proximité d’Anduze et de Saint Jean du Gard, il y a une boulangerie pâtisserie à reprendre.

L’affaire est située en entrée de village, dans la rue commerçante principale.

La clientèle est locale avec une majorité de particuliers + un camping en saison estivale et la maison de retraite (6 mois par an).

Les locaux sont en bon état. Le magasin a une surface de 25 m² et le fournil de 30 m² + une réserve.

Les équipements sont complets et en grande partie renouvelés récemment (moins de 3 ans) dont un four acheté neuf en 2013.

Il y a un logement attenant de 117 m² compris dans le bail.

Idéal pour une gestion en couple à l’année.

Possibilité d’accompagnement des repreneurs par les cédants.

Prix de cession : 60 000 €

Loyer (3*6*9 avec logement) : 980 € / mois.