Boucherie charcuterie traiteur

A Yzeure, une commune de 13 069 habitants, située au nord du département, à seulement 2 km de Moulins (19 762 habitants) pôle urbain et Préfecture de l’Allier, à 60 km de Vichy (25 279 habitants), Sous-Préfecture, et à proximité de la RCEA et de la RN7, un particulier vend le fonds d’une boucherie charcuterie traiteur.

Situé en angle de rue sur un axe passager, le bâtiment de 100 m² est composé d’une surface commerciale (17 m²), d’un laboratoire (40 m²), d’une cave (21 m²), d’un congélateur et de chambres froides.

Le matériel est complet et en bon état.

Un logement de 100 m² attenant à l’activité comprend un salon au rez-de-chaussée, un salon à l’étage et une cuisine.

Prix de vente du fonds : 160 000€ à débattre (matériel inclus).

Montant du loyer (activité + habitation) : 657,60€ TTC/mois.