Bar restaurant

A Moulins, 19 762 habitants, au nord du département, pôle urbain et Préfecture de l’Allier, un particulier vend un bar restaurant.

L’affaire est située à l’entrée de Moulins, à la sortie du pont Règemorte (seul pont de la ville surplombant la rivière Allier), dans une rue passagère avec stationnement.

C’est une belle bâtisse de 280 m², au charme de la pierre et du bois.

Grande salle de restauration, décorée et meublée, avec bar, et cuisine équipée.

Grande vitrine et terrasses extérieures.

Matériel complet.

Il y a un appartement de 103 m² annexé à l’étage avec salon, cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle d’eau et de WC.

Entrée indépendante. Garage.

Prix de vente du fonds : 60 000 € dont 30 000 € de matériel.

Montant du loyer (activité) : 1 020 € TTC/mois.

Montant du loyer (logement) : 560 €/mois.

Possibilité d’achat des murs.