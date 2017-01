Atout Santé: La vie après une amputation

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent le sujet de l’amputation.

Le thème de cette émission est l’amputation ainsi que la réadaptation à la vie quotidienne en période postopératoire. Vous saurez tout sur les causes, les conséquences mais aussi sur les moyens de réintégration que l’amputation engendrent.

L’amputation, un accompagnement quotidien !

Pour des causes pathologiques, traumatiques ou tumorales, une amputation peut-être envisagée qu’en dernier recours si le membre concerné n’est plus viable. Après la décision médicale suit l’opération puis la période de rééducation qui représente des enjeux capitaux. Durant tout ce processus, le patient est entouré quasi quotidiennement par le staff médical qui veille au bon rétablissement par un accompagnement journalier, des séances de kinés mais aussi la conception d’une prothèse personnalisée s’adaptant au maximum à la morphologie du patient. Ce suivi médical permet de mettre en place des soins spécifiques aux besoins de l’amputé et efficaces dans le but d’optimiser la période de rééducation ainsi que les performances finales. En effet, la rééducation est une période douloureuse mais cruciale pour le futur du patient. Les témoignages de nos invités parlent de motivation, de détermination ainsi que d’objectifs afin de retrouver une vie, la plus normale possible.

Toutes les réponses sont dans Atout Santé cette semaine avec la présence d’experts-spécialistes et de témoins pouvant partager leurs expériences !