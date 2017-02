Atout Santé: Les troubles de la libido

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre les différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent les troubles de la libido

Le thème de cette émission est la libido, notamment du point de vue des troubles de cette dernière. Vous saurez tout sur les causes, les conséquences mais aussi sur les moyens de mettre un terme à ces divers problèmes.

Les éclaircissements d’un sujet tabou

Selon un sondage IFOP réalisé en juin 2010, 53 % des femmes sont confrontées au manque de désir contre 44 % pour ces messieurs. En compagnie de sexologues, d’experts en urologie mais aussi de cardiologues, nous abordons un réel problème de société actuelle. Qu’est-ce que la libido chez l’homme, chez la femme et dans le couple? Quand parle t-on des troubles de la libido ? Quels sont les traitements utilisés ? Quels sont les liens existants entre psychologie, causes cardio vasculaire et les troubles de la libido ?

Toutes les réponses sont dans Atout Santé cette semaine avec la présence d’experts-spécialistes et de témoins pouvant partager leurs expériences !