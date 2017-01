Atout SantÃ© : La reprise du sport !

« Atout Santé » est une émission consacrée aux pathologies et aux patients. L’émission a pour objet d’aider le public à comprendre différentes maladies et à bien orienter ses soins. Aujourd’hui, nos experts et chroniqueurs abordent le sujet de la reprise du sport.

Le thème de cette émission est la reprise de l’activité sportive, quelle que soit son âge ou sa forme physique. On sait aujourd’hui que l’exercice physique est le meilleur allié pour rester en bonne santé. Le sport permet de lutter contre toutes les maladies, de la dépression au diabète en passant par les maladies cardiovasculaires.

La reprise du sport, bon pour la santé ?

Vous allez découvrir dans un premier temps la manière la plus efficace pour reprendre une activité physique après une période d’inactivité. Quels sont les conseils pour éviter les blessures ? A quel moment reprendre une activité sportive ? Nous traiterons aussi des risques engendrés par les terrains en pelouse synthétiques pour les sportifs. Sont-elles inoffensives ?

Nous parlerons ensuite de la place du sport dans l’éducation de nos enfants. Les adolescents sont de plus en plus sédentaires et inactifs, comment les inciter à oublier un peu leurs consoles et leurs ordinateurs et à pratiquer une activité physique régulière ?

Nous rencontrerons également Benoit Z, Recordman d’Europe du Marathon. Vous verrez comment il appréhende sa remise en forme après une blessure. Comment faut-il gérer la reprise du sport chez un sportif de haut niveau ?

Toutes les réponses sont dans Atout Santé cette semaine !