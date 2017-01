Les outils de gestion dans les services à la personne !

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous aux outils de gestion qui répondent aux enjeux de qualité. En effet, le défi numéro 1 pour les services à la personne reste la qualité ! Mais quelles solutions adopter pour relever ce défi ?

La qualité, un enjeu pour le secteur !

Les services à la personne, la Silver économie et l’emploi à domicile sont des secteurs d’activité qui ne connaissent pas la crise. Chacun sait que le développement dans ce domaine est en plein essor, néanmoins plusieurs défis se dressent devant lui. L’enjeu principal reste la qualité du service proposé face aux exigences de la demande. Pour proposer une offre optimale, nos deux invités vous présentent leurs solutions.

Momar Mbaye est fondateur et Directeur Général de Progisap. Cette société conçoit des logiciels informatiques de gestion pour les structures de services à la personne.

Didier Humbert est cofondateur d’Ogust. L’entreprise propose également des solutions de gestion et des solutions e-commerce en ligne pour les services à la personne.

Avec nous, ils vous présentent les solutions numériques qui existent pour gérer la qualité de votre offre. Que prennent en compte ces logiciels? Comment les mettre en place ? Quel est leur coût ? Toutes les réponses se trouvent dans 360 Degrés sur Demain TV !