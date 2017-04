360 Degrés : L’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire et le secteur associatif ?

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui , le secteur associatif de l’économique sociale et solidaire représente 12,5% de l’emploi français soit 2,3 millions de salariés. Mais à quoi cela rime t’il réellement ?

Une économie forte et incontournable !

De nos jours, de plus en plus de structures associatives souhaitent porter l’individu au cœur de leur projet. Notre invité, Hugues Vidor, Directeur Général d’ADESSA Domicile revient sur l’importance du maintien à domicile des publics fragiles. De nouveaux enjeux s’offrent aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Quel regard porter sur le développement du service à la personne ? Quels sont les besoins concernant les emplois d’avenir ? Vous aurez toutes les réponses dans « 360 degrés ».

