360 DegrÃ©s : GÃ©rer et dÃ©velopper son activitÃ© dans les services Ã  la personne !

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, intéressons-nous aux moyens de développer et gérer votre activité dans les services à la personne. Nos deux invités et experts répondent à nos questions et vous donnent les conseils pour bien gérer et développer votre activité.

Les services à la personne, gérer et développer son activité :

Aujourd’hui dans « 360 Degrés », nous recevons deux directeurs associés pour répondre à nos questions. Henri Bouchet est directeur associé chez Xelya, une société qui s’occupe d’un système d’information numérique (Ximi) pour accompagner les entreprises dans les services à la personne. Actuellement, l’entreprise Xelya présente un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et compte 75 collaborateurs. Pascal Levy, quant à lui, est fondateur de CapConseil et directeur associé. CapConseil est un cabinet d’expert comptable dont 30% de l’activité concerne le secteur des services à la personne. Ce qui représente plus de 90 clients du cabinet sont issus du secteur des services à la personne.

Pour développer et gérer votre activité dans les services à la personne, nos deux experts vous donnent leurs conseils et astuces : par exemple, vers quelle structure vous orienter ? Réseaux de franchises, associations ou création de votre entreprise ? Par ailleurs, comment utiliser le digital dans les services à la personne ? Car le digital devient essentiel, que ce soit pour communiquer au niveau interne, entre collaborateurs ou avec les clients. Enfin, nos deux experts reviennent sur l’importance du rôle administratif que doit assurer votre entreprise dans le secteur des services à la personne.

Alors, pour gérer et développer votre activité dans les services à la personne, regardez 360 degrés l’émission des services à la personne, de l’emploi à domicile et de la Silver économie.