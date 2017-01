Semaine de sensibilisation des jeunes Ã  lâ€™entrepreneuriat fÃ©minin du 6 au 11 mars 2017

Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin du 6 au 11 mars 2017

La 5ème édition de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin se tiendra du 6 au 11 mars 2017. Comme son nom l’indique, l’objectif de cette semaine est de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’esprit d’entreprendre et de diffuser une image féminine de l’entrepreneuriat. Pour cela, des femmes entrepreneures échangent avec les jeunes dans les collèges, les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur pour témoigner de leur aventure entrepreneuriale et partager leur expérience professionnelle.

De nombreuses actions et rencontres sont prévus du 6 au 11 mars 2017.

Si vous voulez participer à cette semaine en tant que femmes entrepreneures ou enseignants, ou si vous souhaitez connaître le programme, rendez-vous sur www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com.

Demain a le plaisir d’être partenaire de cet événement en réalisant une émission spéciale Business Women, diffusée en direct sur Facebook le 7 mars à 12h30 en compagnie de deux prestigieuses femmes entrepreneures : Céline Lazorthes dirigeante du Groupe Leetchi et Véronique de Benedetto, directrice déléguée France d’Econom et présidente de Femmes du Numérique. Notez dès à présent dans vos agendas le 7 mars 12h30. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.